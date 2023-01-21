«Врач «Спартака» попросил меня закурить на скамейке. И мы забили». Леонид Трахтенберг рассказал о случае на тренерской скамейке красно-белых в 90-е
Бывший директор по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг в прямом эфире программы «На троих с Рабинером» рассказал о случае, достаточно типичном для российского футбола 90-х годов.
— В 95-м было тяжелое начало сезона, очень много травм. После серии неудачных игр Олег Иванович меня даже для фарта посадил на скамейку запасных. Мы в этот день выиграли у «КАМАЗа» — так совпало. Романцев сказал: «Теперь будешь на скамейке все время». А тогда можно было без лицензии там находиться.
— Главный тренер «Зенита» Павел Садырин сажал на скамейку ленинградской команды Александр Розенбаума! В чемпионском сезоне 1984 года, кстати говоря.
- Я об этом не знал. Но о том, что я сидел на скамейке, — помню. Кстати, врач «Спартака» Юрий Васильков, который должен был бы следить за здоровьем в том числе и тех, кто сидит на скамейке, в какой-то момент того матча протянул мне сигарету и сказал: «Закури». Тогда можно было на скамейке это делать. Я противился: «Да уже семь лет как не курю!» Он продолжал: «Закури! Мы никак забить не можем, неужели ты не видишь?!» Я закурил. И мы забили.
Потом он протянул вторую сигарету — закури! Я закурил вторую сигарету не сразу, но мы забили еще один гол, и я для себя решил, что все — на скамейке выкурил две сигареты и на этом все закончено. Ничего подобного. Вечером я дома должен был писать материал. А раньше долгое время с тех пор, как начал курить, не мог начинать диктовать со стадиона даже первый абзац отчета без сигареты. Когда у тебя ничего не написано — только минуты, голы, их авторы, предупреждения и удаления. Во время игры ты этот репортаж примерно представляешь — и после ее окончания набираешь по стационарному телефону редакцию и из головы начинаешь диктовать.
Причем это последний материал в номере. Он должен быть передан в размер. Допустим, заложено сто строк — и это должно быть сто. Сто пятьдесят — именно столько! И в редакции сокращать и править некогда, потому что это последний материал и он должен уйти в типографию секунда в секунду, минута в минуту. Иначе будет задержка в типографии, потом будет задержка в киоске и люди получат газету не в 7 утра или там в 8 утра, а в 2 часа дня. И еще редакция получит штрафные санкции. Так вот, я дома смог начать писать только после сигареты. Можно сказать, развязал с куревом после этой игры. Пожертвовал здоровьем ради победы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2