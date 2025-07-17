Акинфеев опубликовал видео с Овечкиным: «Две легенды вместе»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал в своем Telegram-канале видео с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Друзья, всем привет! Посмотрите, с какой легендой я сейчас сижу на одном диване», — сказал Акинфеев в видеообращении.

«Друзья, всем привет. Две легенды вместе», — отметил Овечкин.

В конце видео голкипер намекнул на совместный контент с хоккеистом: «Скоро будет что-то интересное».

39-летний Акинфеев является шестикратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы-2008. Также на его счету по восемь побед в Кубке и Суперкубке страны.

39-летний Овечкин — обладатель Кубка Стэнли 2018 года и трехкратный чемпион мира. В апреле россиянин побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894 шайбы).