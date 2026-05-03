«Локомотив» и «Спартак» или все-таки «Балтика» и ЦСКА? Расклады борьбы за бронзу после 28 тура РПЛ
В 28-м туре чемпионата России ни один из четырех претендентов на третье место не одержал победу, а трое из них потерпели поражения. «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (1:2), «Балтика» — «Рубину» (0:1), а ЦСКА — «Зениту» (1:3).
«Локомотив» остается впереди конкурентов и в следующем туре может исключить одного из них из гонки — железнодорожники примут «Балтику». Формально для этого хватит ничьей, но она даст шанс «Спартаку» и ЦСКА. Калининградцы в случае победы не только останутся в борьбе, но и обеспечат себе перевес над красно-зелеными по личным встречам (первая игра — 1:1).
Личные встречи — первый учитываемый показатель в случае равенства очков у двух и более команд. «Локомотив» имеет минимальный перевес над «Спартаком» (4:2, 1:2) и пока опережает ЦСКА (3:0, второй матч — 17 мая), а «Балтика» превосходит «Спартак» (3:0, 1:0). У «Спартака» и ЦСКА (2:3, 1:0), «Балтики» и ЦСКА (0:1, 1:0) после обмена победами с одинаковой разностью зафиксировано равенство.
До 29-го тура для «Спартак» и ЦСКА не менее, если не более важным станет другой матч недели — друг против друга в финале Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 мая. После этого красно-белые примут «Рубин» (который теперь всего три очка уступает ЦСКА и шесть — самим спартаковцам), а красно-синие отправятся в гости к «Пари НН» (один из аутсайдеров цепляется за шанс не вылететь напрямую).
- Календарь «Локомотива» (50 очков): «Балтика» (10 мая, дома), ЦСКА (17 мая, в гостях).
- Календарь «Спартака» (48 очков): «Рубин» (11 мая, дома), «Динамо» Махачкала (17 мая, в гостях).
- Календарь «Балтики» (46 очков): «Локомотив» (10 мая, в гостях), «Динамо» (17 мая, дома).
- Календарь ЦСКА (45 очков): «Пари НН» (11 мая, в гостях), «Локомотив» (17 мая, дома).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
11
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0