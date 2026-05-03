«Локомотив» и «Спартак» или все-таки «Балтика» и ЦСКА? Расклады борьбы за бронзу после 28 тура РПЛ

В 28-м туре чемпионата России ни один из четырех претендентов на третье место не одержал победу, а трое из них потерпели поражения. «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (1:2), «Балтика» — «Рубину» (0:1), а ЦСКА — «Зениту» (1:3).

«Локомотив» остается впереди конкурентов и в следующем туре может исключить одного из них из гонки — железнодорожники примут «Балтику». Формально для этого хватит ничьей, но она даст шанс «Спартаку» и ЦСКА. Калининградцы в случае победы не только останутся в борьбе, но и обеспечат себе перевес над красно-зелеными по личным встречам (первая игра — 1:1).

Личные встречи — первый учитываемый показатель в случае равенства очков у двух и более команд. «Локомотив» имеет минимальный перевес над «Спартаком» (4:2, 1:2) и пока опережает ЦСКА (3:0, второй матч — 17 мая), а «Балтика» превосходит «Спартак» (3:0, 1:0). У «Спартака» и ЦСКА (2:3, 1:0), «Балтики» и ЦСКА (0:1, 1:0) после обмена победами с одинаковой разностью зафиксировано равенство.

До 29-го тура для «Спартак» и ЦСКА не менее, если не более важным станет другой матч недели — друг против друга в финале Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 мая. После этого красно-белые примут «Рубин» (который теперь всего три очка уступает ЦСКА и шесть — самим спартаковцам), а красно-синие отправятся в гости к «Пари НН» (один из аутсайдеров цепляется за шанс не вылететь напрямую).