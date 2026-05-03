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3 мая, 23:00

«Локомотив» и «Спартак» или все-таки «Балтика» и ЦСКА? Расклады борьбы за бронзу после 28 тура РПЛ

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В 28-м туре чемпионата России ни один из четырех претендентов на третье место не одержал победу, а трое из них потерпели поражения. «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (1:2), «Балтика» — «Рубину» (0:1), а ЦСКА — «Зениту» (1:3).

«Локомотив» остается впереди конкурентов и в следующем туре может исключить одного из них из гонки — железнодорожники примут «Балтику». Формально для этого хватит ничьей, но она даст шанс «Спартаку» и ЦСКА. Калининградцы в случае победы не только останутся в борьбе, но и обеспечат себе перевес над красно-зелеными по личным встречам (первая игра — 1:1).

Личные встречи — первый учитываемый показатель в случае равенства очков у двух и более команд. «Локомотив» имеет минимальный перевес над «Спартаком» (4:2, 1:2) и пока опережает ЦСКА (3:0, второй матч — 17 мая), а «Балтика» превосходит «Спартак» (3:0, 1:0). У «Спартака» и ЦСКА (2:3, 1:0), «Балтики» и ЦСКА (0:1, 1:0) после обмена победами с одинаковой разностью зафиксировано равенство.

До 29-го тура для «Спартак» и ЦСКА не менее, если не более важным станет другой матч недели — друг против друга в финале Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 мая. После этого красно-белые примут «Рубин» (который теперь всего три очка уступает ЦСКА и шесть — самим спартаковцам), а красно-синие отправятся в гости к «Пари НН» (один из аутсайдеров цепляется за шанс не вылететь напрямую).

  • Календарь «Локомотива» (50 очков): «Балтика» (10 мая, дома), ЦСКА (17 мая, в гостях).
  • Календарь «Спартака» (48 очков): «Рубин» (11 мая, дома), «Динамо» Махачкала (17 мая, в гостях).
  • Календарь «Балтики» (46 очков): «Локомотив» (10 мая, в гостях), «Динамо» (17 мая, дома).
  • Календарь ЦСКА (45 очков): «Пари НН» (11 мая, в гостях), «Локомотив» (17 мая, дома).
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ростов» и «Крылья Советов» обезопасили себя от прямого вылета. Расклады борьбы за выживание после 28 тура РПЛ

Источник: запрещенное вещество могло попасть в организм Заболотного случайно
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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