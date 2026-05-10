Департамент судейства: Карасев верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями»

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) РФС оценил решение арбитра Сергея Карасева о назначении пенальти в матче между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (2:1) в 28-м туре РПЛ.

На 10-й минуте Карасев назначил одиннадцатиметровый в ворота красно-белых после фола Эсекьеля Барко в своей штрафной площади на Сергее Бабкине.

ДСИ назвал верным решение Карасева.

«Обороняющийся игрок совершает удар по ноге соперника (фол по неосторожности), не позволяя ему продолжить владение мячом. ВАР проанализировал эпизод и правильно подтвердил решение арбитра назначить пенальти», — говорится в мотивировке решения.

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