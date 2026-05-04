Источник: запрещенное вещество могло попасть в организм Заболотного случайно

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный, возможно, употребил запрещенное вещество случайно — вместе с лекарством для сосудов, сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, во время зимних сборов в Турции 34-летний россиянин купил препарат, который внешне не отличался от оригинала, но оказался подделкой. После этого в организме игрока нашли запрещенное вещество.

При этом футболист всю карьеру принимает иностранное лекарство для сосудов и уведомляет об этом Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Заболотный сам сообщил РУСАДА о случившемся и добился снятия временного отстранения с 30 апреля. Тем не менее форварду грозят санкции — от предупреждения до дисквалификации на несколько лет. Окончательное решение, по предварительной информации, могут объявить после завершения его контракта со «Спартаком» (в конце июня 2026 года).

Заболотный играет за «Спартак» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 в 16 матчах он не отметился результативными действиями.

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