Источник: запрещенное вещество могло попасть в организм Заболотного случайно
Нападающий «Спартака» Антон Заболотный, возможно, употребил запрещенное вещество случайно — вместе с лекарством для сосудов, сообщил журналист Иван Карпов.
По данным источника, во время зимних сборов в Турции 34-летний россиянин купил препарат, который внешне не отличался от оригинала, но оказался подделкой. После этого в организме игрока нашли запрещенное вещество.
При этом футболист всю карьеру принимает иностранное лекарство для сосудов и уведомляет об этом Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Заболотный сам сообщил РУСАДА о случившемся и добился снятия временного отстранения с 30 апреля. Тем не менее форварду грозят санкции — от предупреждения до дисквалификации на несколько лет. Окончательное решение, по предварительной информации, могут объявить после завершения его контракта со «Спартаком» (в конце июня 2026 года).
Заболотный играет за «Спартак» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 в 16 матчах он не отметился результативными действиями.
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|И
|В
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|П
|+/-
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
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5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
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7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
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11
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
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15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
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16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
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Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0