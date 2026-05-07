КДК оштрафовал ЦСКА на 40 тысяч рублей, «Спартак» — на 30 тысяч

КДК РФС опубликовал список опубликовал список штрафов по итогам матчей 28-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов» — «Спартак»

— В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 12.16. регламента) — оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 30 000 рублей.

«Локомотив» — «Динамо» Москва

— В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать футболиста ФК «Локомотив» г. Москва Дмитрия Воробьева на 10 000 рублей.

— В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать главного тренера ФК «Динамо-Москва» г. Москва Ролана Гусева на 20 000 рублей.

— В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 12.16. регламента) — оштрафовать ФК «Динамо-Москва» г. Москва на 30 000 рублей.

«Динамо» Махачкала — «Ростов»

— В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Динамо» г. Махачкала на 30 000 рублей.

«Балтика» — «Рубин»

— В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать переводчика ФК «Рубин» Артура Заставниченко на 10 000 рублей.

ЦСКА — «Зенит»

— В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 4.10. технического регламента) — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 40 000 рублей.

— В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать тренера ПФК ЦСКА г. Москва Мануэля Эспосито на 50 000 рублей.

— В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 20 000 рублей.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Краснодар» с 63 очками, второе место с 62 очками занимает «Зенит». Третьим идет «Локомотив» с 50 очками.