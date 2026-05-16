ЭСК раздельным решением признала верным удаление Садулаева в матче «Ахмат» — «Динамо» Махачкала

ЭСК РФС рассмотрела эпизод с неназначеным пенальти в матче 29-го тура между «Ахматом» и махачкалинским «Динамо» (1:1).

Согласно бюольшинству голосов комиссии, судья Сергей Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Ахмат» на 34-й минуте.

«Защитник «Ахмата» Усман Ндонг нарушает правила в единоборстве за верховой мяч с атакующим игроком «Динамо» Джемалом Табидзе. Ндонг совершает безрассудный контакт рукой с головой соперника, опоздав сыграть в мяч. Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение игроку «Ахмата» за безрассудное поведение в данной игровой ситуации», — говорится в мотивировке ЭСК.

Также комиссия раздельным решением признала верным решение арбитра не удалять с поля игрока «Ахмата» Лечи Садулаева на 50-й минуте встречи.

«В связи с тем, что голоса экспертов разделились поровну, решение судьи не выносить красную карточку Лечи Садулаеву за серьезное нарушение правил игры не является очевидно ошибочным, так как со стороны игрока присутствовала попытка сыграть в мяч» — говорится в мотивировке.