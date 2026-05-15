Нападающий «Динамо» Сергеев о победе над «Краснодаром»: «Хотели вернуть должок»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев рассказал о своем победном голе в матче 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

Форвард заменил Константина Тюкавина на 70-й минуте и забил решающий мяч в ворота «быков» на 90+3-й минуте.

— Какое задание получили от тренеров перед выходом на замену?

— Надо было выполнить те требования, которые у нас предъявляются к нападающим. Ролан Александрович сказал, что я меняю Костю Тюкавина, так как он подустал. В принципе мне мои функции были ясны, понятны. Так что ничего нового.

— Как игра смотрелась со скамейки запасных?

— Непростой матч. По накалу, интриге, сценарию зрителям, думаю, встреча понравилась. Сначала «Краснодар» имел преимущество. Затем мы выравняли игру и даже смотрелись предпочтительнее.

В концовке на поле шла обоюдоострая борьба. Обе команды имели моменты. Большое спасибо Андрею Луневу, который вытащил этот матч! Не зря его признали лучшим игроком. Заслужил! Пока сидел на скамейке, переживал вместе со всеми. Был вместе с командой. Держали в голове обидное поражение от «быков» в Кубке. Хотели вернуть должок! Здорово, что удалось это сделать, да еще и дома, при своих зрителях. Хотел бы их поблагодарить. Был полный стадион, и болельщики весь матч гнали нас вперед. Мы же порадовали их домашней победой.

— То есть желание поквитаться с «Краснодаром» зашкаливало?

— Конечно. Без спортивной злости в футболе никуда! За это мы и любим спорт. Настраивались только на победу. «Краснодар» в последнее время стал каким-то просто заклятым для нас соперником! Увы, вылетели из Кубка по пенальти. Так что дополнительно мотивировать нас не нужно было. Проявили характер, выиграли.

— Непосредственно перед голом у вас был еще один момент. Почему тогда не забили?

— Не повезло. Вроде бы все правильно делал. Принял себе на ход. Бил низом с левой в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой. Бывает... Хорошо, что буквально сразу возник второй момент. Его я реализовал.

— Давайте о голе. Показалось, что, оставив не у дел Тормену, вы взяли секундную паузу. Решали, в какой угол пробить?

— Когда убрал уже защитника, понимал, что вратарь, скорее всего, будет заваливаться в правый от меня угол. Поэтому пробил по центру. Хорошо, что еще и рикошет от игрока «Краснодара» мне тоже помог. Все сошлось!

— Сразу после гола вы побежали к трибуне. Во-первых, переодели майку задом наперед, а во-вторых, показали всем большой палец вниз. Зачем? Что в это вкладывали?

— Да ничего особенного. Никого точно не хотел как-то задеть. Просто пришло в голову. Майку снять я не мог, потому что у меня уже была желтая карточка. Тогда бы удалили. А жест... Это просто фрагмент из фильма «Гладиатор» с Расселом Кроу.

Из-за поражения от «Динамо» «Краснодар» упустил лидерство в турнирной таблице РПЛ за тур до конца сезона-2025/26. «Быки» идут на второй строчке с 63 очками, уступая идущему первым «Зениту» 2 очка.