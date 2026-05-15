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Иван Сергеев: «Если бы «Зенит» меня не поздравил, я бы не сильно расстроился»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Иван Сергеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев, забивший победный гол в матче 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1), рассказал, как отнесся к тому, что «Зенит» после игры поздравил его с днем рождения.

Форварду исполнился 31 год в день встречи с «быками». Футболист выступал за «Зенит» с января 2022 года по сентябрь 2024 года.

Гол Сергеева в ворота «Краснодара» стал победным для «Динамо», «быки» из-за поражения упустили лидерство в турнирной таблице РПЛ, лидером за 1 тур до конца сезона является «Зенит».

— В этом сезоне некоторые болельщики и специалисты критикуют игроков «Краснодара», в частности, Кордобу за то, что он долго лежит на газоне, апеллирует к судьям, симулирует. Вам это тоже не нравится?

— Да я больше концентрировался на своей команде. За футболистами «Краснодара» пристально не следил. В любом случае это эмоции. «Быки» ведут себя вот так, кто-то делает по-другому. Это футбол, мы его любим за такое разнообразие.

— Понимаете, что своим голом вы по большому счету сделали «Зенит» чемпионом?

— Вообще про это не думал. Я — игрок «Динамо». Борьба за чемпионство — проблемы «Зенита». У нас сейчас другие задачи. Вообще такие мысли меня не посещали. Просто вышел на поле со спортивной злостью. Не важно, на каком мы сейчас месте — первом, шестом, восьмом, десятом... Всегда хочу побеждать, приносить пользу своей команде. А кому я там еще косвенно помог... Мне без разницы!

— Фраза Лунева во флеш-интервью после финального свистка стала хитом: «Может, в «Зените» юбилей не будут переносить на этот раз». Вы на эту тему тоже шутили?

— Нет. Я спокойно к этому всему отношусь. Повторюсь: чемпионство — вопрос «Зенита». У нас сейчас другие задачи.

— Неужели игроки «Зенита», за который вы не так давно выступали, не благодарили вас за гол?

— Нет, такого не было. Просто те футболисты питерской команды, с которыми я общаюсь, поздравили с днем рождения. Вот и все.

— «Зенит» поздравил вас с днем рождения после вашего гола. А если бы не забили?

— Если бы «Зенит» меня не поздравил, я бы не сильно расстроился. Самое главное, что родные и близкие помнят про мой день рождения. А остальное... Без разницы.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2025/26 с 65 очками за 1 тур до конца сезона. «Краснодар» занимает вторую позицию с 63 очками.

В последнем, 30-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Краснодар» примет на своем поле «Оренбург».

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Иван Сергеев (в&nbsp;центре) празднует победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;.«Все мысли — о «Динамо». А кому я там еще косвенно помог... Все равно!» Интервью Ивана Сергеева

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Виктор Окишор

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Натан Гассама

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Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
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