Иван Сергеев: «Если бы «Зенит» меня не поздравил, я бы не сильно расстроился»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев, забивший победный гол в матче 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1), рассказал, как отнесся к тому, что «Зенит» после игры поздравил его с днем рождения.

Форварду исполнился 31 год в день встречи с «быками». Футболист выступал за «Зенит» с января 2022 года по сентябрь 2024 года.

Гол Сергеева в ворота «Краснодара» стал победным для «Динамо», «быки» из-за поражения упустили лидерство в турнирной таблице РПЛ, лидером за 1 тур до конца сезона является «Зенит».

— В этом сезоне некоторые болельщики и специалисты критикуют игроков «Краснодара», в частности, Кордобу за то, что он долго лежит на газоне, апеллирует к судьям, симулирует. Вам это тоже не нравится?

— Да я больше концентрировался на своей команде. За футболистами «Краснодара» пристально не следил. В любом случае это эмоции. «Быки» ведут себя вот так, кто-то делает по-другому. Это футбол, мы его любим за такое разнообразие.

— Понимаете, что своим голом вы по большому счету сделали «Зенит» чемпионом?

— Вообще про это не думал. Я — игрок «Динамо». Борьба за чемпионство — проблемы «Зенита». У нас сейчас другие задачи. Вообще такие мысли меня не посещали. Просто вышел на поле со спортивной злостью. Не важно, на каком мы сейчас месте — первом, шестом, восьмом, десятом... Всегда хочу побеждать, приносить пользу своей команде. А кому я там еще косвенно помог... Мне без разницы!

— Фраза Лунева во флеш-интервью после финального свистка стала хитом: «Может, в «Зените» юбилей не будут переносить на этот раз». Вы на эту тему тоже шутили?

— Нет. Я спокойно к этому всему отношусь. Повторюсь: чемпионство — вопрос «Зенита». У нас сейчас другие задачи.

— Неужели игроки «Зенита», за который вы не так давно выступали, не благодарили вас за гол?

— Нет, такого не было. Просто те футболисты питерской команды, с которыми я общаюсь, поздравили с днем рождения. Вот и все.

— «Зенит» поздравил вас с днем рождения после вашего гола. А если бы не забили?

— Если бы «Зенит» меня не поздравил, я бы не сильно расстроился. Самое главное, что родные и близкие помнят про мой день рождения. А остальное... Без разницы.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2025/26 с 65 очками за 1 тур до конца сезона. «Краснодар» занимает вторую позицию с 63 очками.

В последнем, 30-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Краснодар» примет на своем поле «Оренбург».