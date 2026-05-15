Иван Сергеев: «Если бы «Зенит» меня не поздравил, я бы не сильно расстроился»
Нападающий «Динамо» Иван Сергеев, забивший победный гол в матче 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1), рассказал, как отнесся к тому, что «Зенит» после игры поздравил его с днем рождения.
Форварду исполнился 31 год в день встречи с «быками». Футболист выступал за «Зенит» с января 2022 года по сентябрь 2024 года.
Гол Сергеева в ворота «Краснодара» стал победным для «Динамо», «быки» из-за поражения упустили лидерство в турнирной таблице РПЛ, лидером за 1 тур до конца сезона является «Зенит».
— В этом сезоне некоторые болельщики и специалисты критикуют игроков «Краснодара», в частности, Кордобу за то, что он долго лежит на газоне, апеллирует к судьям, симулирует. Вам это тоже не нравится?
— Да я больше концентрировался на своей команде. За футболистами «Краснодара» пристально не следил. В любом случае это эмоции. «Быки» ведут себя вот так, кто-то делает по-другому. Это футбол, мы его любим за такое разнообразие.
— Понимаете, что своим голом вы по большому счету сделали «Зенит» чемпионом?
— Вообще про это не думал. Я — игрок «Динамо». Борьба за чемпионство — проблемы «Зенита». У нас сейчас другие задачи. Вообще такие мысли меня не посещали. Просто вышел на поле со спортивной злостью. Не важно, на каком мы сейчас месте — первом, шестом, восьмом, десятом... Всегда хочу побеждать, приносить пользу своей команде. А кому я там еще косвенно помог... Мне без разницы!
— Фраза Лунева во флеш-интервью после финального свистка стала хитом: «Может, в «Зените» юбилей не будут переносить на этот раз». Вы на эту тему тоже шутили?
— Нет. Я спокойно к этому всему отношусь. Повторюсь: чемпионство — вопрос «Зенита». У нас сейчас другие задачи.
— Неужели игроки «Зенита», за который вы не так давно выступали, не благодарили вас за гол?
— Нет, такого не было. Просто те футболисты питерской команды, с которыми я общаюсь, поздравили с днем рождения. Вот и все.
— «Зенит» поздравил вас с днем рождения после вашего гола. А если бы не забили?
— Если бы «Зенит» меня не поздравил, я бы не сильно расстроился. Самое главное, что родные и близкие помнят про мой день рождения. А остальное... Без разницы.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2025/26 с 65 очками за 1 тур до конца сезона. «Краснодар» занимает вторую позицию с 63 очками.
В последнем, 30-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Краснодар» примет на своем поле «Оренбург».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0