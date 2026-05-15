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Сергеев о «Динамо»: «Готов играть столько минут, сколько мне предоставят тренеры»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев подвел итоги сезона-2025/26 для своей команды и оценил свою игру за бело-голубых.

— Как бы оценили этот сезон для «Динамо»?

— Непростой сезон. Конечно, ожидания от него были другие. Но что есть, то есть... Дошли до финала Кубка в Пути РПЛ. Жаль, что проиграли «Краснодару» по пенальти. Хотелось взять трофей. Что касается чемпионата, то восьмое место точно не тот результат, который должно показывать «Динамо»! Сделаем выводы. И впереди у нас еще последний тур.

— Ваша личная статистика в РПЛ — 9+4. Достойно с учетом игровых минут?

— Наверное, можно было забить и больше. Есть куда стремиться. Моменты-то были.

— Весной вы лишь дважды выходили в РПЛ в стартовом составе бело-голубых. Вас это не напрягает?

— С пониманием отношусь к решениям тренеров. Моя задача — максимально полезно использовать те минуты, которые мне предоставляют. Всегда нужно качественно выполнять свою работу, выкладываться полностью! Я очень люблю футбол. Никогда не брошу якорь. Сколько мне дадут минут, столько и буду стараться принести пользу «Динамо». Против «Краснодара» выпустили на 70-й — удалось забить. Так что все отлично.

— С таким составом «Динамо» по силам замахнуться на титул в следующем сезоне?

— Да, все реально. Но надо закончить этот сезон. Впереди отпуск, во время которого состоится чемпионат мира. Главное — хорошо подготовиться к новому сезону.

Сергеев в сезоне-2025/26 забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Иван Сергеев забивает победный гол в&nbsp;ворота Станислава Агкацева в&nbsp;матче &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo; (2:1) 11&nbsp;мая.«Все мысли — о «Динамо». А кому я там еще косвенно помог... Все равно!» Интервью Ивана Сергеева

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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