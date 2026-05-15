Сергеев о «Динамо»: «Готов играть столько минут, сколько мне предоставят тренеры»
Нападающий «Динамо» Иван Сергеев подвел итоги сезона-2025/26 для своей команды и оценил свою игру за бело-голубых.
— Как бы оценили этот сезон для «Динамо»?
— Непростой сезон. Конечно, ожидания от него были другие. Но что есть, то есть... Дошли до финала Кубка в Пути РПЛ. Жаль, что проиграли «Краснодару» по пенальти. Хотелось взять трофей. Что касается чемпионата, то восьмое место точно не тот результат, который должно показывать «Динамо»! Сделаем выводы. И впереди у нас еще последний тур.
— Ваша личная статистика в РПЛ — 9+4. Достойно с учетом игровых минут?
— Наверное, можно было забить и больше. Есть куда стремиться. Моменты-то были.
— Весной вы лишь дважды выходили в РПЛ в стартовом составе бело-голубых. Вас это не напрягает?
— С пониманием отношусь к решениям тренеров. Моя задача — максимально полезно использовать те минуты, которые мне предоставляют. Всегда нужно качественно выполнять свою работу, выкладываться полностью! Я очень люблю футбол. Никогда не брошу якорь. Сколько мне дадут минут, столько и буду стараться принести пользу «Динамо». Против «Краснодара» выпустили на 70-й — удалось забить. Так что все отлично.
— С таким составом «Динамо» по силам замахнуться на титул в следующем сезоне?
— Да, все реально. Но надо закончить этот сезон. Впереди отпуск, во время которого состоится чемпионат мира. Главное — хорошо подготовиться к новому сезону.
Сергеев в сезоне-2025/26 забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0