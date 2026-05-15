Сергеев о «Динамо»: «Готов играть столько минут, сколько мне предоставят тренеры»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев подвел итоги сезона-2025/26 для своей команды и оценил свою игру за бело-голубых.

— Как бы оценили этот сезон для «Динамо»?

— Непростой сезон. Конечно, ожидания от него были другие. Но что есть, то есть... Дошли до финала Кубка в Пути РПЛ. Жаль, что проиграли «Краснодару» по пенальти. Хотелось взять трофей. Что касается чемпионата, то восьмое место точно не тот результат, который должно показывать «Динамо»! Сделаем выводы. И впереди у нас еще последний тур.

— Ваша личная статистика в РПЛ — 9+4. Достойно с учетом игровых минут?

— Наверное, можно было забить и больше. Есть куда стремиться. Моменты-то были.

— Весной вы лишь дважды выходили в РПЛ в стартовом составе бело-голубых. Вас это не напрягает?

— С пониманием отношусь к решениям тренеров. Моя задача — максимально полезно использовать те минуты, которые мне предоставляют. Всегда нужно качественно выполнять свою работу, выкладываться полностью! Я очень люблю футбол. Никогда не брошу якорь. Сколько мне дадут минут, столько и буду стараться принести пользу «Динамо». Против «Краснодара» выпустили на 70-й — удалось забить. Так что все отлично.

— С таким составом «Динамо» по силам замахнуться на титул в следующем сезоне?

— Да, все реально. Но надо закончить этот сезон. Впереди отпуск, во время которого состоится чемпионат мира. Главное — хорошо подготовиться к новому сезону.

Сергеев в сезоне-2025/26 забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за «Динамо» во всех турнирах.