«Ростов» и «Крылья Советов» обезопасили себя от прямого вылета. Расклады борьбы за выживание после 28 тура РПЛ

После 28 туров чемпионата России число команд с риском прямого вылета сократилось на две. «Ростов» (2:1 против махачкалинского «Динамо» в Каспийске) и «Крылья Советов» (2:1 против «Спартака») после своих побед и поражений конкурентов точно финишируют выше 15-го места. Вместе с тем эти команды по-прежнему могут попасть в стыковые матчи. Заодно в борьбе за выживание остался и подтянулся к конкурентам «Сочи», который победил «Оренбург» (3:1).

В 29-м туре команды из нижней части таблицы встретятся друг с другом еще в двух матчах. В следующий уик-энд сыграют «Оренбург» — «Крылья Советов» и «Акрон» — «Ростов».

«Сочи» отправится в гости к «Зените», «Пари НН» — к ЦСКА. Оба аутсайдера могут потерять шансы на спасение, если потерпят поражения или даже сыграют вничью, тогда как конкуренты победят или тоже сыграют вничью (в некоторых случаях).

Идущий девятый над этой группой команд «Ахмат» после победы над «Пари НН» (2:0) примет махачкалинское «Динамо». Неудача грозит дагестанцам в том числе обменом местами с нижегородцами и попаданием в зону прямого вылета.