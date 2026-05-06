Мажич поддержал решение отменить гол Кордобы в ворота «Акрона»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что поддерживает решение судьи Евгения Буланова отменить гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура РПЛ с «Акроном» (1:0).

Колумбиец отличился на 53-й минуте встречи, но после вмешальства ВАР гол был отменен. Судьи увидели фол со стороны Кордобы во время борьбы с защитником Маратом Бокоевым.

«Мы должны обсуждать этот эпизод очень внимательно: где он случился, какая была фаза атаки, в какой зоне. Этот эпизод случился в штрафной площади. Кордоба двумя руками придерживал руку своего соперника, после этого он сразу получил преимущество, не было другого защитника, который мог бы попытаться защитить ворота. Не будь этого защитника, у Кордобы была бы свободная зона, он бы сразу забил гол. Трогал защитник «Акрона» Кордобу за майку? Нет. Мы должны обсуждать факт. Кордоба сразу получил преимущество и забил гол, это атакующая фаза. Здесь очень важно, насколько близко момент был у ворот. Защитник потерял позицию, когда его потянули за руку», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры».

«Краснодар» с 63 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

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