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Судейство

6 мая, 18:48

Мажич поддержал решение отменить гол Кордобы в ворота «Акрона»

Ана Горшкова
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что поддерживает решение судьи Евгения Буланова отменить гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура РПЛ с «Акроном» (1:0).

Колумбиец отличился на 53-й минуте встречи, но после вмешальства ВАР гол был отменен. Судьи увидели фол со стороны Кордобы во время борьбы с защитником Маратом Бокоевым.

«Мы должны обсуждать этот эпизод очень внимательно: где он случился, какая была фаза атаки, в какой зоне. Этот эпизод случился в штрафной площади. Кордоба двумя руками придерживал руку своего соперника, после этого он сразу получил преимущество, не было другого защитника, который мог бы попытаться защитить ворота. Не будь этого защитника, у Кордобы была бы свободная зона, он бы сразу забил гол. Трогал защитник «Акрона» Кордобу за майку? Нет. Мы должны обсуждать факт. Кордоба сразу получил преимущество и забил гол, это атакующая фаза. Здесь очень важно, насколько близко момент был у ворот. Защитник потерял позицию, когда его потянули за руку», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры».

Гол нападающего &laquo;Краснодара&raquo; Джона Кордобы в&nbsp;матче с &laquo;Акроном&raquo; отменили после вмешательства ВАР.«Мажич придет и расскажет». Похоже, никто не понял, почему отменили гол Кордобы в матче с «Акроном»

«Краснодар» с 63 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

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Джон Кордоба
ФК Акрон
ФК Краснодар
Милорад Мажич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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