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Кто лучший игрок в России. Версия гендиректора ЦСКА Бабаева

20:00
Роман Бабаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Бабаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поставил на первое место полузащитника армейцев Николу Влашича. Также в его пятерку вошли: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Мариу Фернандес (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Сердар Азмун («Зенит»).

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