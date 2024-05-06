ЦСКА — «Рубин»: Файзуллаев сравнял счет

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ЦСКА сравнял счет в домашнем матче с «Рубином» в 27-м туре РПЛ — 1:1.

Гол на 45+1-й минуте после подачи Келлвена забил Аббосбек Файзуллаев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.