«Крылья Советов» — «Ростов»: гости выигрывают после первого тайма

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«Ростов» после первого тайма обыгрывает «Крылья Советов» в матче 2-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 44-й минуте в свои ворота забил защитник «Крыльев» Александр Солдатенков.