«Крылья Советов» — «Ростов»: гости вышли вперед после автогола Солдатенкова

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«Ростов» открыл счет в матче против «Крыльев Советов» во 2-м туре РПЛ — 1:0.

На 44-й минуте в свои ворота забил защитник самарцев Александр Солдатенков.