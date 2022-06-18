«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Игорем Осинькиным

«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Игорем Осинькиным до конца сезона 2024/25. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Это долгосрочное сотрудничество замечательного тренера с нашим клубом. Именно Игорь Витальевич Осинькин конструктор наших побед, он поставил игру самой молодой, самой российской команды премьер лиги, в которую влюбились болельщики «Крыльев Советов», — сказал Азаров на видео в Telegram-канале самарского клуба.

По итогам прошедшего сезона «Крылья Советов» заняли 8-е место в Тинькофф Российской премьер-лиге, набрав 41 очко в 30 турах.