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«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Игорем Осинькиным

Читать «СЭ» в
Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Игорем Осинькиным до конца сезона 2024/25. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Это долгосрочное сотрудничество замечательного тренера с нашим клубом. Именно Игорь Витальевич Осинькин конструктор наших побед, он поставил игру самой молодой, самой российской команды премьер лиги, в которую влюбились болельщики «Крыльев Советов», — сказал Азаров на видео в Telegram-канале самарского клуба.

По итогам прошедшего сезона «Крылья Советов» заняли 8-е место в Тинькофф Российской премьер-лиге, набрав 41 очко в 30 турах.

Источник: https://t.me/fckssamara_official
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
3
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Краснодар

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