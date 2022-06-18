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В «Химках» рассказали о готовности экс-форварда «Спартака» Давыдова вернуться в РПЛ

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Давыдов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем нападающего Дениса Давыдова, который находится на просмотре в подмосковном клубе.

«Денис набрал неплохую форму, в последнее время он играл в ФНЛ-2. Но все мы помним, как он начинал. У него есть желание и готовность вернуться в РПЛ, мы предоставили ему возможность проявить себя на сборе. Будем смотреть», — сказал Терюшков «СЭ».

Последним клубом Давыдова было «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. На его счету 21 матч, 9 голов и 5 результативных передач.

Форвард является воспитанником «Спартака». Ранее он также выступал за «Нижний Новгород», «Томь», софийский ЦСКА и «Младу Болеслав».

Денис Давыдов (футбол)
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