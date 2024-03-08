«Крылья Советов» — ЦСКА: Роша открыл счет на 3-й минуте

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ЦСКА повел в матче с «Крыльями Советов» в 20-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 3-й минуте забил Виллиан Роша, замкнув подачу с углового от Виктора Давилы.

«СЭ» ведет онлайн трансляцию встречи.