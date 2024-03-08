«Крылья Советов» — ЦСКА: армейцы ведут в счете после первого тайма

ЦСКА побеждает «Крылья Советов» по итогам первого тайма матча 20-го тура РПЛ — 1:0.

На 3-й минуте встречи гол у армейцев забил Виллиан Роша, который замкнул навес с углового от Виктора Давилы.

В первой половине игры центральные защитники ЦСКА Мойзес и Роша получили желтые карточки. Предупреждение заработал и защитник самарцев Роман Евгеньев.

«СЭ» ведет онлайн трансляцию встречи.