«Крылья» отправились на первый сбор без Пруцева, который должен перейти в «Спартак»

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» вышли из отпуска и отправились на первый сбор, информирует сайт клуба. Он пройдет в турецком Белеке с 11 по 24 января.

В рамках сбора запланированы три контрольных матча. 18 января «Крылья» сыграют против венгерского клуба «Сегед», 22 января со словенским «Целе», а 24 января против сербского «Радника».

На первый сбор тренерский штаб взял с собой 25 футболистов. Среди них нет 21-летнего полузащитника Данила Пруцева, который должен перейти в «Спартак».

вратари — Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Александр Тимченко.

защитники — Сергей Божин, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Сильвие Бегич, Владислав Тепляков.

полузащитники — Антон Зиньковский, Денис Якуба, Данила Смирнов, Роман Ежов, Максим Витюгов, Данил Липовой, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Мотовичев, Дмитрий Кабутов.

нападающие — Владислав Сарвели, Дмитрий Цыпченко, Сергей Пиняев, Максим Канунников, Максим Глушенков.

В текущем сезоне Пруцев провел за «Крылья» 19 матчей во всех турнирах.