Боярский высказался о возможном назначении Шевченко в «Зенит»
12:48
Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» порассуждал о потенциальном назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера питерской команды.
«Шевченко в «Зенит»? Это все к Медведеву. Но я бы лично не хотел этого. У нас есть Семак!», — сказал Боярский «СЭ».
В настоящее время Шевченко является главным тренером «Дженоа». При 45-летнем тренере клуб ни разу не выиграл в чемпионате Италии — три ничьи и шесть поражений.
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