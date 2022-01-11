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Боярский высказался о возможном назначении Шевченко в «Зенит»

12:48
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Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» порассуждал о потенциальном назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера питерской команды.

«Шевченко в «Зенит»? Это все к Медведеву. Но я бы лично не хотел этого. У нас есть Семак!», — сказал Боярский «СЭ».

В настоящее время Шевченко является главным тренером «Дженоа». При 45-летнем тренере клуб ни разу не выиграл в чемпионате Италии — три ничьи и шесть поражений.

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