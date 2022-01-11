Лесун: «Не люблю русский футбол. К стенке бы наших футболистов за те деньги, которые они получают»

Российский пятиборец Александр Лесун рассказал о своем отношении к чемпионату России по футболу.

«Я не люблю русский футбол, к стенке бы всех за такие деньги, которые они получают! Вообще, мне нравится английская премьер-лига, иногда смотрю испанский футбол — но он мягче, на мой вкус, это слабовато. Российская премьер-лига для меня — это не игра. Я не понимаю, как парни за такие деньги играют на столь плохом уровне. Мне кажется, в 90-е «Спартак» не имел таких денежных средств, но выигрывал постоянно и был в топе даже в Европе.



Иногда я смотрю одну или две игры в году вроде «Спартак» — ЦСКА или ЦСКА — «Зенит» — какие-то дерби. А в целом для меня это что-то непонятное. Непонятно отношение наших людей к футболистам. Мы не чтим спортивных героев, точнее, чтим раз в четыре года — на Олимпийских играх. А про футболистов мы готовы говорить каждый день, заполнять ими все эфиры. Окей, заполняйте, если бы они были героями. Или не платите им столько тогда. Иначе что-то не складывается», — приводит «Газета.Ru» слова Лесуна.

Лесун — олимпийский чемпион в современном пятиборье, он завоевал золото на Играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году.