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«Краснодар» вернул Сорокина из аренды в «Рубине»

09:58
Егор Сорокин. Фото ФК «Рубин»
Егор Сорокин. Фото ФК «Рубин»
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«Рубин» на своем официальном сайте сообщил о возвращении в «Краснодар» арендованного у «быков» защитника Егора Сорокина.

В начале сентября «Краснодар» выкупил у «Рубина» права на футболиста, после чего 24-летний Сорокин выступал за казанцев на правах аренды.

В составе «Рубина» защитник дебютировал в РПЛ, впервые был вызван в сборную России. Всего сыграл за казанцев 66 матчей, забил 7 голов, а в прошлом сезоне с шестью голами стал лучшим бомбардиром казанской команды.

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