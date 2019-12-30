«Краснодар» вернул Сорокина из аренды в «Рубине»

«Рубин» на своем официальном сайте сообщил о возвращении в «Краснодар» арендованного у «быков» защитника Егора Сорокина.

В начале сентября «Краснодар» выкупил у «Рубина» права на футболиста, после чего 24-летний Сорокин выступал за казанцев на правах аренды.

В составе «Рубина» защитник дебютировал в РПЛ, впервые был вызван в сборную России. Всего сыграл за казанцев 66 матчей, забил 7 голов, а в прошлом сезоне с шестью голами стал лучшим бомбардиром казанской команды.