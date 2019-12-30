«Краснодар» вернул Сорокина из аренды в «Рубине»
«Рубин» на своем официальном сайте сообщил о возвращении в «Краснодар» арендованного у «быков» защитника Егора Сорокина.
В начале сентября «Краснодар» выкупил у «Рубина» права на футболиста, после чего 24-летний Сорокин выступал за казанцев на правах аренды.
В составе «Рубина» защитник дебютировал в РПЛ, впервые был вызван в сборную России. Всего сыграл за казанцев 66 матчей, забил 7 голов, а в прошлом сезоне с шестью голами стал лучшим бомбардиром казанской команды.
Спасибо за все! ?? Егор Сорокин покидает «Рубин».— «Рубин» Казань (@fcrk) December 30, 2019
Защитник продолжит карьеру в «Краснодаре».
Благодарим Егора Сорокина за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере! ???
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