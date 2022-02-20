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«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в товарищеском матче в Марбелье

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в товарищеском матче в Испании
Карен Саркисян
Корреспондент

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе футбольного центра в испанской Марбелье.

В составе краснодарской команды забитыми мячами отметились Эрик Ботхейм и Виктор Классон. У команды из Ростова голы на счету Максима Осипенко и Дмитрия Полоза.

27 февраля «Краснодар» примет «Локомотив» в игре 19-го тура Тинькофф РПЛ. В тот же день «Ростов» дома сыграет с «Крыльями Советов».

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Ростов» — 2:2 (2:1)

Голы: Ботхейм, 15 (1:0). Классон, 24 (2:0). Осипенко, 30 (2:1). Полоз, 59 — с пенальти (2:2).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Крыховяк, Якимов (Кривцов, 82), Вандерсон Масиэл, Сперцян, Черников (Ионов, 82), Классон (Ильин, 88), Ботхейм.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Сильянов, Баштуш (Мелехин, 53), Терентьев (Фольмер, 73), Глебов, Байрамян (Альмквист, 61), Хасимото (Кнудсен, 61), Гигович (Селява, 73), Соу (Комличенко, 61), Полоз (Мельников, 73).

Предупреждения: Мелехин, 68. Комличенко, 71.

20 февраля.

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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
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