«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в товарищеском матче в Марбелье

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в товарищеском матче в Испании

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе футбольного центра в испанской Марбелье.

В составе краснодарской команды забитыми мячами отметились Эрик Ботхейм и Виктор Классон. У команды из Ростова голы на счету Максима Осипенко и Дмитрия Полоза.

27 февраля «Краснодар» примет «Локомотив» в игре 19-го тура Тинькофф РПЛ. В тот же день «Ростов» дома сыграет с «Крыльями Советов».

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Ростов» — 2:2 (2:1)

Голы: Ботхейм, 15 (1:0). Классон, 24 (2:0). Осипенко, 30 (2:1). Полоз, 59 — с пенальти (2:2).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Крыховяк, Якимов (Кривцов, 82), Вандерсон Масиэл, Сперцян, Черников (Ионов, 82), Классон (Ильин, 88), Ботхейм.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Сильянов, Баштуш (Мелехин, 53), Терентьев (Фольмер, 73), Глебов, Байрамян (Альмквист, 61), Хасимото (Кнудсен, 61), Гигович (Селява, 73), Соу (Комличенко, 61), Полоз (Мельников, 73).

Предупреждения: Мелехин, 68. Комличенко, 71.

20 февраля.