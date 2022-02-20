В «Химках» опровергли информацию об уходе Лантратова в «Зенит»

В «Химках» опровергли информацию об уходе вратаря Лантратова в «Зенит»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе вратаря Ильи Лантратова в «Зенит». Ранее о таком варианте сообщал «Чемпионат».

«Это неправда. Никакого предложения по Лантратову у нас нет. Рассматриваем ли мы его уход зимой? Все будет зависеть от предложения. Пока что никаких переговоров по Илье нет», — сказал Терюшков «СЭ».

В нынешнем сезоне Лантратов принял участие в 19 матчах за «Химки» и пропустил 31 мяч. Контракт вратаря с подмосковным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.