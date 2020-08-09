«Краснодар» разгромил «Уфу», Кабелла сделал дубль
«Краснодар» разгромил «Уфу» в первом туре Тинькофф-чемпионата России — 3:0. Дубль оформил Реми Кабелла, еще один мяч провел Маркус Берг.
? Реми Кабелла стал автором первого гола «быков» в новом сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 9, 2020
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?? Дубль Реми Кабелла.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 9, 2020
? #УфаКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» https://t.co/VKPelAxgBw
Маркус Берг открывает счёт своим голам в новом сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 9, 2020
? #УфаКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? Приложение «МАТЧ!» https://t.co/f86foTCm1v
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
1-й тур
«Уфа» — «Краснодар» — 0:3 (0:0)
Голы: Кабелла, 53 (0:1). Кабелла, 63 (0:2). Берг, 65 (0:3).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Табидзе, Неделчару, Кротов (Гиоргобиани, 54), Алиев, Карп, Безденежных (Фольмер, 68), Голубев (Белоусов, 83), Агаларов (Вомбергар, 54).
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Смольников, 73), Мартынович, Рамирес, Газинский, Кабелла (Сулейманов, 68), Олссон (Мацукатов, 81), Уткин, Вандерсон Масиэл, Кайю, Берг (Кутовой, 81).
Предупреждения: Петров, 34. Безденежных, 42. Олссон, 51. Йокич, 67.
Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Кобзев (Москва).
9 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».