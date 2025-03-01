«Краснодар» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Диего Коста, Гонсалес, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

Запасные: Дюпин, Ладоха, Мацола, Ларионов, Кулаев, Газинский, Черников, Козлов, Кастаньо, Смолов, Олусегун, Мозес.

«Крылья Советов»: Песьяков, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Печенин, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Дмитриев, Сергеев.

Запасные: Фролов, Овсянников, Евгеньев, Галдамес, Якуба, Ежов, Иванисеня, Рахманович, Цыпченко, Шитов, Бабаев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи «Краснодар» — «Крылья Советов».