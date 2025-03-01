Дмитрий Булыкин: «У «Динамо» Махачкала хорошие шансы сохранить прописку в РПЛ»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы махачкалинского «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ.

В 19-м туре РПЛ команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Я думаю, что у махачкалинского «Динамо» хорошие шансы сохранить прописку в РПЛ! Подопечные Хасанби Биджиева у многих команд отобрали очки в нынешнем сезоне. В Каспийске всем тяжело играть. Конечно, да, всякое случается. Но я думаю, что есть другие претенденты на вылет в Первую лигу, которые будут вести борьбу до последнего тура», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ махачкалинцы с 18 баллами располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице. Железнодорожники с 36 очками занимают четвертое место.