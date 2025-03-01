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1 марта 2025, 18:21

Валерий Непомнящий: «Поздравляю Дзюбу с повторением рекорда Кержакова по голам в российском футболе»

Ана Горшкова
Корреспондент

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на гол нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 19-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:2).

36-летний россиянин повторил рекорд бывшего форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова по голам в российском футболе — 233 гола.

«Конечно, я поздравляю Артема Дзюбу с повторением рекорда Александра Кержакова по голам в российском футболе! Но должен признаться, что я спокойно отношусь к подобным достижением. Да, Артем побьет рекорд Александра, однако это не должно быть важнейшим! Нужно забивать, чтобы команда побеждала. Главное в футболе — это командный результат. А рекорды придут», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы четыре гола и три ассиста в 12 матчах за тольяттинцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: РБ Спорт
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Александр Кержаков
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
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