Валерий Непомнящий: «Поздравляю Дзюбу с повторением рекорда Кержакова по голам в российском футболе»
Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на гол нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 19-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:2).
36-летний россиянин повторил рекорд бывшего форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова по голам в российском футболе — 233 гола.
«Конечно, я поздравляю Артема Дзюбу с повторением рекорда Александра Кержакова по голам в российском футболе! Но должен признаться, что я спокойно отношусь к подобным достижением. Да, Артем побьет рекорд Александра, однако это не должно быть важнейшим! Нужно забивать, чтобы команда побеждала. Главное в футболе — это командный результат. А рекорды придут», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне на счету Дзюбы четыре гола и три ассиста в 12 матчах за тольяттинцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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14
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15
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16
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