Что нужно «Краснодару» и «Зениту» для того, чтобы стать чемпионом: расклад РПЛ за два тура до финиша
В 28-м туре чемпионата России «Краснодар» сохранил первое место и опережает «Зенит» в борьбе за золото на одно очко. Все по-прежнему в руках действующих чемпионов. При этом «быкам» важно не только не пропустить сине-бело-голубых вперед, но и избежать равенства очков. Первый критерий в таком случае — результаты личных встреч, команда из Санкт-Петербурга имеет преимущество над краснодарцами — победа 2:0 в гостях и ничья 1:1 на своем поле.
- Календарь «Краснодара» (63 очка): «Динамо» (11 мая, в гостях), «Оренбург» (17 мая, дома).
- Календарь «Зенита» (62 очка): «Сочи» (10 мая, дома), «Ростов» (17 мая, в гостях).
«Краснодар» станет чемпионом, если:
— одержит две победы (вне зависимости от результатов «Зенита»)
— наберет 4 очка (победа и ничья), а «Зенит» тоже не одержит две победы
— наберет 3 очка (победа и поражение), а «Зенит» тоже проиграет один из матчей
— наберет 2 очка (две ничьи), а «Зенит» тоже ни разу не выиграет
— наберет 1 очко (ничья и поражение), а «Зенит» тоже сыграет вничью и потерпит поражение
— потерпит два поражения, а «Зенит» — тоже
При этом «Краснодар» может стать чемпионом в следующем, 29-м туре: для этого команда Мурада Мусаева должна победить «Динамо» в Москве, а команда Сергея Семака проиграть «Сочи» в Санкт-Петербурге.
Добавим, что «Краснодар» встретится с «Динамо» дважды за неделю. В четверг, 7 мая, «быки» примут бело-голубых в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (первый матч — 0:0 в Москве).
«Зенит» станет чемпионом, если:
— одержит две победы, а «Краснодар» — нет (наберет не больше 4 очков)
— наберет 4 очка (победа и ничья), а «Краснодар» проиграет один из матчей (наберет не больше 3 очков)
— наберет 3 очка (победа и поражение), а «Краснодар» ни разу не выиграет (наберет не больше 2 очков)
— наберет 2 очка (две ничьи), а «Краснодар» сыграет вничью и потерпит поражение
— наберет 1 очко (ничья и поражение), а «Краснодар» потерпит два поражения
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0