Что нужно «Краснодару» и «Зениту» для того, чтобы стать чемпионом: расклад РПЛ за два тура до финиша

В 28-м туре чемпионата России «Краснодар» сохранил первое место и опережает «Зенит» в борьбе за золото на одно очко. Все по-прежнему в руках действующих чемпионов. При этом «быкам» важно не только не пропустить сине-бело-голубых вперед, но и избежать равенства очков. Первый критерий в таком случае — результаты личных встреч, команда из Санкт-Петербурга имеет преимущество над краснодарцами — победа 2:0 в гостях и ничья 1:1 на своем поле.

Календарь «Краснодара» (63 очка): «Динамо» (11 мая, в гостях), «Оренбург» (17 мая, дома).

«Динамо» (11 мая, в гостях), «Оренбург» (17 мая, дома). Календарь «Зенита» (62 очка): «Сочи» (10 мая, дома), «Ростов» (17 мая, в гостях).

«Краснодар» станет чемпионом, если:

— одержит две победы (вне зависимости от результатов «Зенита»)

— наберет 4 очка (победа и ничья), а «Зенит» тоже не одержит две победы

— наберет 3 очка (победа и поражение), а «Зенит» тоже проиграет один из матчей

— наберет 2 очка (две ничьи), а «Зенит» тоже ни разу не выиграет

— наберет 1 очко (ничья и поражение), а «Зенит» тоже сыграет вничью и потерпит поражение

— потерпит два поражения, а «Зенит» — тоже

При этом «Краснодар» может стать чемпионом в следующем, 29-м туре: для этого команда Мурада Мусаева должна победить «Динамо» в Москве, а команда Сергея Семака проиграть «Сочи» в Санкт-Петербурге.

Добавим, что «Краснодар» встретится с «Динамо» дважды за неделю. В четверг, 7 мая, «быки» примут бело-голубых в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (первый матч — 0:0 в Москве).

«Зенит» станет чемпионом, если:

— одержит две победы, а «Краснодар» — нет (наберет не больше 4 очков)

— наберет 4 очка (победа и ничья), а «Краснодар» проиграет один из матчей (наберет не больше 3 очков)

— наберет 3 очка (победа и поражение), а «Краснодар» ни разу не выиграет (наберет не больше 2 очков)

— наберет 2 очка (две ничьи), а «Краснодар» сыграет вничью и потерпит поражение

— наберет 1 очко (ничья и поражение), а «Краснодар» потерпит два поражения