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3 мая, 18:55

Что нужно «Краснодару» и «Зениту» для того, чтобы стать чемпионом: расклад РПЛ за два тура до финиша

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 28-м туре чемпионата России «Краснодар» сохранил первое место и опережает «Зенит» в борьбе за золото на одно очко. Все по-прежнему в руках действующих чемпионов. При этом «быкам» важно не только не пропустить сине-бело-голубых вперед, но и избежать равенства очков. Первый критерий в таком случае — результаты личных встреч, команда из Санкт-Петербурга имеет преимущество над краснодарцами — победа 2:0 в гостях и ничья 1:1 на своем поле.

  • Календарь «Краснодара» (63 очка): «Динамо» (11 мая, в гостях), «Оренбург» (17 мая, дома).
  • Календарь «Зенита» (62 очка): «Сочи» (10 мая, дома), «Ростов» (17 мая, в гостях).

«Краснодар» станет чемпионом, если:

— одержит две победы (вне зависимости от результатов «Зенита»)

— наберет 4 очка (победа и ничья), а «Зенит» тоже не одержит две победы

— наберет 3 очка (победа и поражение), а «Зенит» тоже проиграет один из матчей

— наберет 2 очка (две ничьи), а «Зенит» тоже ни разу не выиграет

— наберет 1 очко (ничья и поражение), а «Зенит» тоже сыграет вничью и потерпит поражение

— потерпит два поражения, а «Зенит» — тоже

При этом «Краснодар» может стать чемпионом в следующем, 29-м туре: для этого команда Мурада Мусаева должна победить «Динамо» в Москве, а команда Сергея Семака проиграть «Сочи» в Санкт-Петербурге.

Добавим, что «Краснодар» встретится с «Динамо» дважды за неделю. В четверг, 7 мая, «быки» примут бело-голубых в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (первый матч — 0:0 в Москве).

«Зенит» станет чемпионом, если:

— одержит две победы, а «Краснодар» — нет (наберет не больше 4 очков)

— наберет 4 очка (победа и ничья), а «Краснодар» проиграет один из матчей (наберет не больше 3 очков)

— наберет 3 очка (победа и поражение), а «Краснодар» ни разу не выиграет (наберет не больше 2 очков)

— наберет 2 очка (две ничьи), а «Краснодар» сыграет вничью и потерпит поражение

— наберет 1 очко (ничья и поражение), а «Краснодар» потерпит два поражения

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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