«Акрон» — «Краснодар»: Кордоба открыл счет и забил 16-й гол в этом сезоне

«Краснодар» вышел вперед в матче против «Акрона» в 28-м туре РПЛ — 1:0.

На 72-й минуте забил Джон Кордоба. Это 16-й гол колумбийца в этом розыгрыше РПЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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