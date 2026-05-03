«Краснодар» благодаря голу Кордобы обыграл «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ

«Краснодар» на выезде победил «Акрон» в матче 28-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 72-й минуте забил Джон Кордоба. За 18 минут до этого колумбиец уже мог открыть счет, но арбитр Евгений Буланов отменил взятие ворот после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«Краснодар» одержал третью победу подряд, набрал 63 очка и вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит», который идет вторым с 62 очками.

«Акрон» (27 очков) идет 12-м в турнирной таблице.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Динамо», а тольяттинцы дома встретятся с «Ростовом». Обе игры пройдут 11 мая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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