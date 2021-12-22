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Корниленко опроверг информацию о переговорах «Зенита» и «Локомотива» по поводу Сергеева

17:15
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что «Зенит» и «Локомотив» обращались в самарский клуб с запросами по поводу условий возможного трансфера нападающего Ивана Сергеева.

«В клуб никто на данный момент не обращался. Мы ни с кем не контактировали», — ответил Корниленко Metaratings.ru.

Иван Сергеев в 18 турах Тинькофф РПЛ этого сезона забил за «Крылья Советов» 6 мячей, отдал 5 голевых передач и был вызван в сборную России на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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