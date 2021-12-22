«Нижний Новгород» сделал предложение Юрию Жиркову
16:41
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» сообщил о переговорах клуба с полузащитником Юрием Жирковым.
«Да, наш клуб действительно заинтересован Жирковым. Мы сделали предложение Юрию, он пока думает. Ведем переговоры с игроком и надеемся на положительный исход», — сказал Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
38-летний российский футболист в данный момент является свободным агентом. С лета 2021 года Жирков остается без клуба. Его последней командой был «Зенит».
Жирков ранее играл за «Динамо», «Анжи», «Челси», ЦСКА и тамбовский «Спартак».
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