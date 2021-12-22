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«Спартак» поздравил Гуса Тила с днем рождения

17:18
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«Спартак» поздравил полузащитника Гуса Тила с днем рождения. 22 декабря игроку исполнилось 24 года.

Напомним, что до конца этого сезона Тил выступает на правах аренды за голландский «Фейеноорд».

Хавбек провел за команду в этом сезоне 29 матчей, в которых забил 15 голов.

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Иван Шитик все материалы автора

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