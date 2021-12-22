«Спартак» поздравил Гуса Тила с днем рождения

«Спартак» поздравил полузащитника Гуса Тила с днем рождения. 22 декабря игроку исполнилось 24 года.

Гусу Тилю — 24! ?



Поздравляем Гуса, выступающего сейчас на правах аренды в «Фейеноорде», с днём рождения и желаем успехов во второй половине сезона! ??



??? ???, !!! ?? pic.twitter.com/MPrPYais5o — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 22, 2021

Напомним, что до конца этого сезона Тил выступает на правах аренды за голландский «Фейеноорд».

Хавбек провел за команду в этом сезоне 29 матчей, в которых забил 15 голов.