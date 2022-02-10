«Зенит» победил «Копенгаген» в товарищеском матче в Португалии

«Зенит» одержал победу над «Копенгагеном» в товарищеском матче. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти победила петербургская команда — 3:2.

Игра проходила в закрытом режиме на стадионе «Алгарве» в португальском Фару.

Ранее на сборах петербургская команда одержала победу над «Мидтьюланном» (1:0), «Жилиной» (5:0) и «Эмирейтсом» (3:0). Следующую товарищескую игру «Зенит» проведет с «Брондбю».

Товарищеские матчи. Клубы

«Копенгаген» (Дания) — «Зенит» (Россия) — 1:1 (0:1). Пенальти — 2:3