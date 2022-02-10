Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:05

«Зенит» одержал победу над «Копенгагеном» в товарищеском матче

«Зенит» победил «Копенгаген» в товарищеском матче в Португалии
Карен Саркисян
Корреспондент

«Зенит» одержал победу над «Копенгагеном» в товарищеском матче. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти победила петербургская команда — 3:2.

Игра проходила в закрытом режиме на стадионе «Алгарве» в португальском Фару.

Ранее на сборах петербургская команда одержала победу над «Мидтьюланном» (1:0), «Жилиной» (5:0) и «Эмирейтсом» (3:0). Следующую товарищескую игру «Зенит» проведет с «Брондбю».

Товарищеские матчи. Клубы

«Копенгаген» (Дания) — «Зенит» (Россия) — 1:1 (0:1). Пенальти — 2:3

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Копенгаген
8
4
Читайте также
Фантастическое невезение лыжницы Непряевой: до бронзы Олимпиады не хватило 0,1 секунды
Улыбка Камилы: неужели кошмар 15-летнего подростка закончился, и с Валиевой сняли допинг-обвинения
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
«Уфа» сыграла вничью с «Пахтакором» в товарищеском матче
Гол Смолова принес «Динамо» победу над «Сочи» в товарищеском матче
«Уэска» отказалась отпускать Адольфо Гайча в Аргентину зимой
Марио Фернандес: «Бруно Фукс подарит болельщикам ЦСКА огромную радость»
Полузащитник «Лестера» и сборной Сенегала Менди может перейти в ЦСКА
«Нижний Новгород» в товарищеском матче победил «Левадию», «Химки» сыграли вничью с «Германштадтом»
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Фарке отреагировал на слова Галицкого о том, что стиль важнее результата
«Возможно, я немного романтик». Тренер «Краснодара» — о своей игровой философии
Новый тренер «Краснодара» рассказал, как будет играть его команда
«Слуцкий — легенда». Фарке рассказал о встрече с российским тренером в чемпионшипе
«Сафонов станет голкипером мирового класса». Фарке — о Галицком, игровой философии и критике в России
«Локомотив» обыграл «Гетеборг» в товарищеском матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Слуцкий — легенда». Фарке рассказал о встрече с российским тренером в чемпионшипе

Новый тренер «Краснодара» рассказал, как будет играть его команда
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости