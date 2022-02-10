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Новый тренер «Краснодара» рассказал, как будет играть его команда

Даниэль Фарке хочет, чтоб «Краснодар» всегда был главным действующим лицом на поле
Гоша Чернов
Корреспондент
Даниэль Фарке.
Фото ФК «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» объяснил принципы своей игровой философии.

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— Ваш предшественник Виктор Гончаренко был сторонником длинных передач. Вы любите играть короткими и делаете ставку на владение. Тяжело ли переключить мышление футболистов от одной тактики к другой?
— В футболе нет одного пути к успеху. Как нет и тренера, который добивается результата одним способом. Нужно быть гибким, но при этом сохранять стойкость и верность своим принципам. Нельзя менять абсолютно все после поражений, как и нельзя кричать, что все великолепно, после побед. Конечно, я люблю, когда моя команда долго владеет мячом, и хочу, чтобы она всегда была главным действующим лицом на поле. Но у каждого тренера есть разные идеи, постоянно идет мыслительный процесс. Конечно, я знаю, что можно играть и по-другому: иногда кто-то побеждает, просто паркуя автобус. Но моя команда никогда не будет так играть.

— В «Норвиче» игровой стиль вашей команды называли «фаркеболом». Когда вы сформировали его принципы?
— Я был нападающим и, что логично, любил атаковать. Но и после окончания игровой карьеры общался со многими тренерами, чьи взгляды на меня повлияли. В английской премьер-лиге мой «Норвич» играл против сильнейших тренеров мира, которые тоже в какой-то степени на меня повлияли: Гвардиола, Клопп, Тухель, Моуринью, Анчелотти... Моя философия и сейчас продолжает формироваться — я верю, что можно учиться всю жизнь. Если ты убеждаешь себя в том, что все знаешь и тебе больше не нужно развиваться, то ты становишься динозавром. Я надеюсь, что мне еще надолго хватит этого огня, который позволяет мне саморазвиваться.

— Маурицио Сарри признавался, что не понимает термина «саррибол». А вам нравится термин «фаркебол»?
— Да, это забавное название, которое появилось в «Норвиче». Думаю, что это такая отсылка к Арсену Венгеру и его «венгерболу». «Арсенал» при нем играл в комбинационный футбол, который привел к непобедимому сезону в одном из чемпионатов Англии. Это была фантастическая команда. Но, честно говоря, я не очень хочу говорить о своей работе в «Норвиче». Я в «Краснодаре» и хочу сделать его лучше.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 - : -
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Гамид Агаларов

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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

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Краснодар

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Зенит

 5
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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