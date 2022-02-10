Новый тренер «Краснодара» рассказал, как будет играть его команда
Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» объяснил принципы своей игровой философии.
— Ваш предшественник Виктор Гончаренко был сторонником длинных передач. Вы любите играть короткими и делаете ставку на владение. Тяжело ли переключить мышление футболистов от одной тактики к другой?
— В футболе нет одного пути к успеху. Как нет и тренера, который добивается результата одним способом. Нужно быть гибким, но при этом сохранять стойкость и верность своим принципам. Нельзя менять абсолютно все после поражений, как и нельзя кричать, что все великолепно, после побед. Конечно, я люблю, когда моя команда долго владеет мячом, и хочу, чтобы она всегда была главным действующим лицом на поле. Но у каждого тренера есть разные идеи, постоянно идет мыслительный процесс. Конечно, я знаю, что можно играть и по-другому: иногда кто-то побеждает, просто паркуя автобус. Но моя команда никогда не будет так играть.
— В «Норвиче» игровой стиль вашей команды называли «фаркеболом». Когда вы сформировали его принципы?
— Я был нападающим и, что логично, любил атаковать. Но и после окончания игровой карьеры общался со многими тренерами, чьи взгляды на меня повлияли. В английской премьер-лиге мой «Норвич» играл против сильнейших тренеров мира, которые тоже в какой-то степени на меня повлияли: Гвардиола, Клопп, Тухель, Моуринью, Анчелотти... Моя философия и сейчас продолжает формироваться — я верю, что можно учиться всю жизнь. Если ты убеждаешь себя в том, что все знаешь и тебе больше не нужно развиваться, то ты становишься динозавром. Я надеюсь, что мне еще надолго хватит этого огня, который позволяет мне саморазвиваться.
— Маурицио Сарри признавался, что не понимает термина «саррибол». А вам нравится термин «фаркебол»?
— Да, это забавное название, которое появилось в «Норвиче». Думаю, что это такая отсылка к Арсену Венгеру и его «венгерболу». «Арсенал» при нем играл в комбинационный футбол, который привел к непобедимому сезону в одном из чемпионатов Англии. Это была фантастическая команда. Но, честно говоря, я не очень хочу говорить о своей работе в «Норвиче». Я в «Краснодаре» и хочу сделать его лучше.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7