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«Слуцкий — легенда». Фарке рассказал о встрече с российским тренером в чемпионшипе

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке назвал Леонида Слуцкого легендой
Гоша Чернов
Корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото Станислав Шахов

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» вспомнил о своей работе в английском «Норвиче» и матче с «Халл Сити» Леонида Слуцкого в сезоне-2017/18.

— В 2017 году вы играли против «Халл Сити» Леонида Слуцкого. Может быть, помните тот матч?

— Да, помню. Слуцкий — легенда здесь. Он поехал в чемпионшип с отличным резюме, это был его первый зарубежный сезон. В Англии после матчей тренеры подходят друг к другу, делятся впечатлениями от игры, выражают взаимное уважение. И я должен сказать, что Слуцкий — один из самых приятных людей, с которыми я виделся во время работы в «Норвиче». Он говорил о том, как сложно играть в этой сумасшедшей лиге — 46 матчей, два кубковых турнира, игры каждые три дня, почти все 24 команды нацелены на выход в АПЛ... «Халл» в предыдущем сезоне вылетел в чемпионшип, так что ожидания от работы Слуцкого были завышенными. Думаю, он проделал там хорошую работу, но в английском футболе мало у кого есть терпение. Игру с «Халлом» я тоже помню — команда Слуцкого была отлично организована, мощно атаковала, а нам повезло сравнять счет на 90+6-й минуте (игра завершилась вничью 1:1. - Прим. «СЭ»). Слуцкий был сильно расстроен результатом, но после финального свистка вел себя как джентльмен.

45-летний Фарке возглавил «Краснодар» в январе 2022 года.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-o8OHarlMzg
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Норвич
Даниэль Фарке
Леонид Слуцкий
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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