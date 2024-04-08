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8 апреля, 23:32

Коноплев: «Козлов влюблен в футбол. Сейчас он демонстрирует свои лучшие качества»

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Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Коноплев поделился мнением о 19-летнем полузащитнике «Балтике» Даниле Козлове, который играл под его руководством в последние годы.

«Все, что Козлов умеет, все свои лучшие качества он демонстрирует сейчас в игре. Он берет на себя лидерство как в атаке, так и в обороне. Для него никаких сложностей с переходом из молодежного футбола во взрослый не было. Парень очень любит футбол, любит играть и быть в центре внимания. Любит быть на мяче, любит рисковать и вести за собой. То есть, все то, что он демонстрировал на молодежном уровне, он проявляет и сейчас. Любит забивать голы, любит ассистировать. Он настолько влюблен в футбол, что моментов нерешительности и несмелости у него просто нет», — сказал Коноплев в эфире «Матч Премьер».

Козлов является воспитанником академии «Зенита». В «Балтику» футболист перешел в январе 2024 года. Всего за калининградский клуб он провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

РПЛ
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
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 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
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Пари НН – Краснодар
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6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Спартак

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