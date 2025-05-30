Кононов: «Гузман оправдал возложенные на него надежды»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов оценил зимнюю селекцию клуба.

— Довольны зимней селекцией?

— В целом те игроки, которые пришли к нам, сделали результат.

— Многие удивились, почему спортивным директором «Торпедо» стал Ари. У него же нет опыта...

— Это решение было принято совместно с руководством клуба. А опыт приходит со временем, дело наживное.

— Зимой «Торпедо» взорвало трансферный рынок, купив самого дорогого новичка в истории ФНЛ. За колумбийца Ейсона Гузмана клуб заплатил почти 2 миллиона евро.

— Считаю, Гузман оправдал возложенные на него надежды (в 11 турах 27-летний полузащитник забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу. — Прим. «СЭ»).

— Чего не скажешь об Алессоне, за которого клуб выложил 700 тысяч евро. Почему бразилец провалился?

— У него не получилось вписаться в нашу игру.