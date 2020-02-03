Кокорин оформил дубль за две минуты в матче за «Зенит-2»
Форвард «Зенита-2» Александр Кокорин сделал дубль в товарищеском матче с бразильской командой «Гремио Новоризонтино».
69' 4:1! Дубль Кокорина #Зенит2Гремио— «Зенит"-2 (@zenit_spb2) February 3, 2020
Футболист вышел на поле с первых минут на позиции полузащитника. Во втором тайме он сделал дубль за две минуты. Российская команда ведет со счетом 4:1.
21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.
Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».