Кокорин оформил дубль за две минуты в матче за «Зенит-2»

Форвард «Зенита-2» Александр Кокорин сделал дубль в товарищеском матче с бразильской командой «Гремио Новоризонтино».

Футболист вышел на поле с первых минут на позиции полузащитника. Во втором тайме он сделал дубль за две минуты. Российская команда ведет со счетом 4:1.

21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».