Кобелев считает, что Смолов поможет молодым игрокам «Динамо» выйти на новый уровень

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлением от предстоящего перехода нападающего Федора Смолова в московский клуб.

«В первую очередь надо признать, что Федор — игрок сборной. У него есть и мастерство, и опыт. Он не чужой для «Динамо» человек. Наверное, тренер знает, как встроить Смолова в схему игры команды. Если это получится, то будет очень хорошее приобретение. Молодым футболистам Федор должен не подсказывать, а своей игрой демонстрировать, в каком направлении надо двигаться. Все-таки в «Динамо» молодая атакующая линия, тяжело играть на одном уровне несколько месяцев подряд. Федор поможет ребятам выйти на определенный уровень» — сказал Кобелев «СЭ».

Ранее, 11 января, в официальном Telegram-канале «Динамо» появилось видео с анонсом трансфера форварда Федора Смолова.

Российский футболист в текущем сезоне играл за «Локомотив», провел 22 матча за команду и забил 7 голов.