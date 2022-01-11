«Динамо» анонсировало переход Смолова из «Локомотива»
17:47
«Динамо» в своем официальном Telegram-канале анонсировало подписание контракта с форвардом Федором Смоловым. Как ранее сообщал «СЭ», 31-летний российский футболист «Локомотива» ранее успешно прошел медосмотр для перехода в другой московский клуб.
«Специально для Telegram-канала «Динамо». По информации СММщиков футбольной команды, нападающий Федор Смолов пока не перешел в московский клуб», — написано в Telegram-канале бело-голубых.
— Федя, а правда, что ты в «Динамо» переходишь? — спрашивает женский голос на видео у Смолова, который сидит на диване с телефоном.
— Нет, неправда, — ответил девушке Смолов.
В текущем сезоне Смолов провел 22 матча за «Локомотив» и забил 7 голов.
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