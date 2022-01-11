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«Динамо» анонсировало переход Смолова из «Локомотива»

17:47
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» в своем официальном Telegram-канале анонсировало подписание контракта с форвардом Федором Смоловым. Как ранее сообщал «СЭ», 31-летний российский футболист «Локомотива» ранее успешно прошел медосмотр для перехода в другой московский клуб.

«Специально для Telegram-канала «Динамо». По информации СММщиков футбольной команды, нападающий Федор Смолов пока не перешел в московский клуб», — написано в Telegram-канале бело-голубых.

— Федя, а правда, что ты в «Динамо» переходишь? — спрашивает женский голос на видео у Смолова, который сидит на диване с телефоном.

— Нет, неправда, — ответил девушке Смолов.

В текущем сезоне Смолов провел 22 матча за «Локомотив» и забил 7 голов.

Дополнительная информация:

https://t.me/fcdynamo/4702

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