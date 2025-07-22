Клейтон примет решение о возможном переходе в «Зенит» в ближайшее время

Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуацией, нападающий «Риу Ави» Клейтон может перейти в «Зенит».

«Зенит» хочет подписать Клейтона. Но им интересуются и другие клубы. «Порту» в их числе. Футболист рассматривает возможность перехода в «Зенит». В том числе из-за большого количества бразильских футболистов в команде. Но пока нет понимания, в какой именно клуб перейдет Клейтон. Скоро все должно решиться», — сообщил «СЭ» источник.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего нападающего в 5 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Клейтон провел за «Риу Ави» 31 матч, забил 14 голов и отдал 1 голевую передачу.