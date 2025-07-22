Владелец «Акрона» — о Дзюбе: «Лидер как на поле, так и в раздевалке. Мы полностью довольны его игрой»

Владелец «Акрона» Павел Морозов в разговоре с «СЭ» оценил влияние нападающего Артема Дзюбы на команду.

— Талантливый футболист, в которого мы верим. Брали как усиление команды, угадали. Лучший бомбардир нашей команды. Лидер как на поле, так и в раздевалке. Мы полностью довольны его игрой.

— Были ли опасения, что летом Артем может уйти?

— Мы точно знали, что он не будет заканчивать. Но определенные опасения были. Провели переговоры, достаточно быстро договорились. Все удачно.

В прошлом сезоне 36-летний форвард провел 24 матча за «Акрон» во всех турнирах, отметившись 10 голами и 7 результативными передачами. 1 июня он продлил контракт с клубом на один сезон.