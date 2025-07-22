Владелец «Акрона» Морозов рассказал, когда у команды может появиться стадион в Тольятти

Владелец «Акрона» Павел Морозов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном строительстве стадиона в Тольятти.

— Что со стадионом у «Акрона»? Когда он может появиться?

— Сейчас непростые годы. И наша компания испытывает определенные финансовые сложности. Говорить о строительстве стадиона пока преждевременно. Мы достраиваем нашу спортивную академию в Тольятти, приступаем к строительству спортивной базы для основной команды. Там будет 8 тысяч квадратных метров площади, три административных здания, шесть футбольных полей. Два из них — натуральные, четыре — искусственные. Современная инфраструктура, начинаем строить в этом году. Стадион — следующая цель.

— Каково вам делить стадион с «Крыльями Советов»? Ведь хочется иметь свой дом.

— Сто процентов. Идеальный вариант — стадион в Тольятти. Там точно будут полные трибуны. К этому нужно прийти, и Москва не сразу строилась. Мы обязательно построим стадион, свою лучшую инфраструктуру, которой будем гордиться. Но это вопрос времени.

На данный момент домашним стадионом «Акрона» является «Солидарность Арена» в Самаре, на которая также выступают «Крылья Советов».