Владелец «Акрона» Морозов рассказал, когда у команды может появиться стадион в Тольятти
Владелец «Акрона» Павел Морозов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном строительстве стадиона в Тольятти.
— Что со стадионом у «Акрона»? Когда он может появиться?
— Сейчас непростые годы. И наша компания испытывает определенные финансовые сложности. Говорить о строительстве стадиона пока преждевременно. Мы достраиваем нашу спортивную академию в Тольятти, приступаем к строительству спортивной базы для основной команды. Там будет 8 тысяч квадратных метров площади, три административных здания, шесть футбольных полей. Два из них — натуральные, четыре — искусственные. Современная инфраструктура, начинаем строить в этом году. Стадион — следующая цель.
— Каково вам делить стадион с «Крыльями Советов»? Ведь хочется иметь свой дом.
— Сто процентов. Идеальный вариант — стадион в Тольятти. Там точно будут полные трибуны. К этому нужно прийти, и Москва не сразу строилась. Мы обязательно построим стадион, свою лучшую инфраструктуру, которой будем гордиться. Но это вопрос времени.
На данный момент домашним стадионом «Акрона» является «Солидарность Арена» в Самаре, на которая также выступают «Крылья Советов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0