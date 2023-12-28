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Сегодня, 15:56

Клаудиньо заявил, что мечтает играть в «Фламенго»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о возможном переходе в бразильский «Фламенго».

«Я думаю, что у любого игрока есть мечта играть за «Фламенго». Если я скажу, что нет, я буду лицемером. Так что да, у меня есть мечта — играть за одну из крупнейших клубов бразильского футбола. Даст Бог, если однажды я вернусь, пусть это будет хорошо для меня», — приводит слова бразильца журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

Также Клаудиньо поделился впечатлениями от отпуска.

«У меня есть контакт с «Зенитом» до 2027 года. И сегодня я очень спокоен по этому поводу. Я наслаждаюсь отпуском, радуюсь своей семье, своим друзьям. Я даже немного забываю об этом мире, потому что мы целый год слушаем какие-то дела, предложения и это немного утомляет. Поэтому я пользуюсь отпуском чтобы отдохнуть, оставляю дела своим менеджерам. Пока предложений не поступало», — отметил хавбек.

26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне на счету игрока 25 матчей за команду во всех турнирах, 4 гола и 4результативных передачи.

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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