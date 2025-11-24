КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой между болельщиками «Спартака» и ЦСКА

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что орган рассмотрит инцидент с дракой болельщиков «Спартака» и ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ.

«По материалам СМИ рассмотрим инцидент после матча «Спартак» — ЦСКА. На заседание приглашены представители клубов», — сказал Григорьянц «СЭ».

Вечером 22 ноября в соцсетях появилось видео с избиением болельщика красно-синих фанатами красно-белых, которое случилось после окончания игры у выхода со стадиона.

В воскресенье, 23 ноября, «Спартак» выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что в случившемся разбираются правоохранительные органы, а РПЛ сообщила, что совместно с клубом выясняет обстоятельства драки. Позднее появилась информация о задержании болельщика, спровоцировавшего потасовку.

«Спартаку» за этот инцидент грозят санкции — от денежного штрафа до проведения одного или нескольких домашних матчей без болельщиков.