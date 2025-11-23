«Спартак» выступил с заявлением по поводу избиения болельщика ЦСКА фанатами команды

«Спартак» выступил с заявлением по поводу инцидента с участием болельщиков команды, который произошел после матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

После игры в сети появилось видео, на котором фанаты красно-белых толпой избивают болельщика с шарфом ЦСКА рядом с «Лукойл Ареной», где состоялась игра.

«В случившемся после матча «Спартак» — ЦСКА разбираются правоохранительные органы. Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион — не место для насилия! Вместе с тем, мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд», — говорится в заявлении клуба.

По данным Baza, МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА. «Спартаку» могут грозить санкции от РФС: клуб может получить денежный штраф и наказание в виде проведения одного или нескольких домашних матчей без зрителей.